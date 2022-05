Marathontopper Koreman schrijft Kaaienloop op zijn naam: ‘Voor mij is hardlopen geen kluizenaarsbestaan’

Halverwege de Kaaienloop merkte marathontopper Björn Koreman dat hij eigenlijk te snel liep voor zijn dagschema. Hij besloot daarop om het gas ietsje los te laten, maar had op de streep toch bijna een minuut voorsprong op de achtervolgers. Tijd voor een eerste reactie was er niet. ,,Sorry, ik moet nog even door met trainen”, riep hij in het voorbijgaan.