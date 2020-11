Maradona sliep in Mierlo, hebben ze de haartjes uit de douchecabine geveegd?

Malheur in de Dongense Cammeleur: Wat nu?

27 november DONGEN - Het gaat niet goed met ‘de huiskamer’ van Dongen, De Cammeleur. De stuurgroep van het voor miljoenen gebouwde multifunctionele centrum is verdeeld over de toekomst. Over één ding zijn ze het wel eens: het roer moet om. Anders verzuipt het lokale paradepaardje.