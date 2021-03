Mannen trakteren politie op scheldkanonnade, agent doet aangifte na kopstoot

Verbreding N282 loopt mogelijk vertraging op door overschrij­ding stikstof­norm

18 maart RIJEN - De verbreding van de N282 naar twee keer twee rijstroken tussen Rijen en Tilburg loopt mogelijk vertraging op. Vanwege de uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar is een nieuwe stikstofberekening nodig. ,,Het is nog niet bekend of compensatie gaat lukken en of dit het project vertraagt", schrijft de provincie in een nieuwsbrief.