Mannen met bivakmutsen dreigen met taser in tuin in Oosterhout

25 november Hoe lossen we in Nederland files op? Juist, met nog meer asfalt. Zo doen we het al tientallen jaren. Bij voorkeur doen we het ook te laat, als inmiddels al duizenden werkuren verloren zijn gegaan in de file. Met asfalt willen de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk de verkeersdrukte in de dorpen Raamsdonk en Waspik oplossen. Te veel sluipverkeer in de Langstraat? Nou, dan trekken we gewoon een grijze streep dwars door de groene polder. Opgelost! De gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg stellen verschillende varianten van nieuwe wegen voor, die allemaal door de polder lopen.