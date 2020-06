Mannen gevlucht na schietincident in Gilze: politie checkt ziekenhuizen op binnenkomst eventuele gewonden

De politie tast in het duister over de toedracht van het incident. ,,We weten absoluut nog niet wat er is gebeurd", meldt een woordvoerder van de politie. Enkele mannen zouden na het incident zijn gevlucht. De politie meldt dat er vooralsnog geen gewonden zijn aangetroffen. ,,Dat is natuurlijk goed nieuws, maar we gaan wel de ziekenhuizen af om te kijken of daar misschien iemand binnenkomt.”