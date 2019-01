Mannen betalen met vals geld bij Oosterhoutse bakker

Volgens Sandig kwamen de mannen vanuit het busstation naar de bakkerszaak aan de Leijsenhoek. “Eerst kwam de een binnen, even later de ander. Beiden betaalden 50 euro. In de snelheid had mijn vrouw, die in de winkel stond, in eerste instantie niets in de gaten. Maar na een minuut vermoedde ze dat iets niet klopte aan de biljetten. De briefjes voelden raar aan.“ Het watermerk bleek niet te deugen, waarna Sandig contact zocht met de politie.