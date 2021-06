Mannen (19 en 24) met grote hoeveelheid drugs op zak aangehouden in Oosterhout

OOSTERHOUT - Twee mannen (19 en 24) zijn zaterdag en zondag aangehouden vanwege het bezitten van verdovende middelen in Oosterhout. De 19-jarige man had zakjes hennep, hasj en XTC-pillen in zijn auto liggen. De 24-jarige man verstopte 1400 Captagon-pillen in zijn auto.

De politie deed onderzoek naar een verdachte situatie in de Sperwerstraat in Oosterhout. Daar stond een auto geparkeerd waar meerdere personen op af kwamen. In de auto vond de politie later tientallen XTC-pillen en gripzakjes hennep. De drugs en auto zijn in beslag genomen.

Zaterdag controleerde de politie een 19-jarige man op het Slotjesveld. Hij was eerder gezien bij de geparkeerde auto. De politie vond in zijn auto nogmaals XTC-pillen, tientallen zakjes hennep en zakjes hasj. De Oosterhouter is aangehouden en zijn wagen in beslag genomen.

Onder begeleiding van de rechter-commissaris is de woning van de 19-jarige man vervolgens doorzocht. Daar heeft de politie duizenden euro's, zakjes hennep, zakjes hasj en illegaal vuurwerk aangetroffen. Alles is in beslag genomen.

1400 Captagon-pillen

Een dag later, op zondag, heeft de politie een tweede man aangehouden: een 24-jarige Oosterhouter. Tijdens de controle van zijn auto op de Burgemeester Holtroplaan vond de politie een zak met 1400 Captagon-pillen in een verbogen ruimte. De verdachte is aangehouden en zijn goederen zijn in beslag genomen. Later bleek dat de 24-jarige man ook eigenaar was van de verdachte auto die op de Sperwerstraat geparkeerd stond.

Politie Breda: ‘Captagon-pillen zijn pillen die in het Midden Oosten worden gebruikt in de gewapende strijd. In de afgelopen jaren zijn eerder in Nederland Captagon pillen aangetroffen. Daarvan weten we dat ze voornamelijk bestemd zijn voor de doorvoer naar het Midden Oosten.’