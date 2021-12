Manegehouders in Oosteind keihard geraakt door nieuwe maatregelen, maar het licht brandt nog

‘Roeiend door de straten van Lage Zwaluwe’ en andere pas ontdekte beelden van de watersnood­ramp

LAGE ZWALUWE - Twee militairen poseren in een roeiboot, maar eigenlijk hebben ze daar geen tijd voor. Het is begin februari 1953, enkele dagen na de watersnoodramp en de mannen verlenen hulp in het ondergelopen Lage Zwaluwe. De foto komt uit een privécollectie en is sinds kort openbaar.

