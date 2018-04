Mandolineorkest Estrellita en het geheim van de zolder

MOLENSCHOT - De zolder van Rica Boemaars aan de Schoolstraat in Molenschot is zeker al vijftig jaar bijdrage aan een stukje glorie van mandolineorkest Estrellita. In ervaring en herinnering een rijk orkest. Het 60-jarig jubileum wordt zaterdag 28 april gevierd met een jubileumconcert met een collegaorkest uit Melbourne.

De oefenruimte van het jubileumorkest is natuurlijk al weer enige tijd in multifunctionele accommodatie de Molenwiek in het dorp. Maar de zolder van Rica Boemaars in de woning tegenover de Molenwiek heeft ervoor gezorgd dat het orkest alle stormen heeft doorstaan. Hier werd vroeger vergaderd, hier werd gemusiceerd en nagetafeld. Hier geeft Benny Ludemann, dirigent, leraar en muzikant, zijn lessen op maandag en oefenen delen van het 54-koppige orkest bij complexe stukken hun onderdeel.

Paul de Leeuw

Tegenwoordig schuiven de leden elke zondagochtend aan in de Molenwiek voor de repetitie geleid door de 76-jarige Benny Ludemann. De oud-Bredanaar is de ziel van het bijzondere en levendige orkest dat coryfeeën heeft begeleid als Robert Long, Paul de Leeuw en de Vlaamse zangeres Dana Winner, Guus Meeuwis, dat tournees heeft gedaan door Nederland en diverse Europese landen. ,,Het is het grootste mandolineorkest van Nederland'', zegt Ludemann niet zonder trots.

Rica Boemaars is een van de leden van het allereerste uur. ,,Het begon met een banjoclub in 1958. Ik was 8 jaar. Onze leraar werkte in een textielfabriek in Tilburg en kon ons één octaaf leren spelen. Dat was wat mager. De nieuwe hoofdonderwijzer kende de beiaardiersfamilie Maassen uit Breda. Die wisten nog wel een ventje van de muziekschool dat alles wist van tokkelinstrumenten'', lacht ze.

Brommer

En zo kwam de klassiek geschoolde Benny Ludemann, jong en ambitieus, in 1964 op de brommer naar Molenschot. ,,Geleidelijk aan zijn we overgestapt naar mandoline en naar een serieuzer repertoire'', zegt Ludemann. Met zijn conservatoriumopleiding, afgestudeerd op gitaar en dwarsfluit, vond hij geen voldoening in de gespeelde deuntjes. Bloed, zweet en tranen, koste de weg van Tulpen uit Amsterdam naar Mozart en Vivaldi. Zo ontwaakte in Molenschot en omstreken passie voor mandoline en liefde voor klassieke muziek. Daarnaast bleef Ludemann 42 jaar docent in Breda, was hij onder meer 28 jaar vaste begeleider van Toon Hermans, gitarist van het Concertgebouworkest, deed hij met Malando een tour in Japan.

Bij het 12,5 jarig bestaan van Estrellita trad Marie Cécile Moerdijk op, de eerste betaalde artiest. ,,Gelukkig hebben we altijd een goed bestuur gehad. Gerard Boemaars en Toon van Loon lukte het voldoende sponsors te vinden'', vertelt Rica. ,,De gemeente was ons toen ook meer toegenegen. Wij waren het paradepaardje voor buitenlandse delegaties.'' Als bij veel verenigingen zijn subsidies teruggebracht en dat doet Ludemann zeer. ,,Cultuur is cruciaal.''

Goedlachs

De verhalen vliegen over de tafel. Want ook bestuursleden als voorzitter Piet Oostvogels, Maryse van Rie en Toos Aerts zijn goedlachse vertellers. Verhalen over een Nederlandse tour van tien concerten, naast een gewone baan. Over het studeren, want een optreden vraagt hard werken en het samenspel van 1e en 2e mandoline, mandola, gitaar en contrabas in het standaardorkest, soms nog aangevuld met blazers of andere instrumenten bij een symfonisch stuk is geen kleinigheid.

Familiegevoel

Maar het belangrijkst van zestig jaar Estrella is het familiegevoel. Toos en Piet hebben het over de kleine, maar wezenlijke dingen. Van het jongste lid Esmee van den Berg van 9 tot de 90-jarige Bita van Buuren het oudste Bita, die gewoon geduwd wordt met haar rolstoel door leden van 'de familie'. Iedereen is welkom, hoe verschillend de achtergrond ook is. Maryse: ,,Zelden verlaat iemand Estrella. De jubilarissen buitelen over elkaar.''

Voor de foto neemt Benny op zolder plaats in zijn lesstoel. De anderen hebben de instrumenten te voorschijn gehaald. En zo is het goed.