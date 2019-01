Mandolineorkest Estrellita blij met hogere subsidie

Zekerheid

De wethouder spreekt van een meerjarige subsidie die rust en zekerheid schept voor het mandolineorkest dat vorig jaar zestig jaar bestond. ,,De subsidie is nu voor een langere periode vastgelegd en wat verhoogd. Het orkest maakte zich zorgen over de begroting en daar hebben we over gesproken. Mochten er in die vier jaar problemen zijn, dan kunnen we dat bespreken”, zegt wethouder Ariane Zwarts. De meerjarige subsidie geldt voor meerdere organisaties en verenigingen in de gemeente. Het doel daarvan is dat ze voor de langere termijn beleid kunnen maken.