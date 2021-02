Man vlucht voor politie en crasht auto tegen betonnen wand in Oosterhout

Hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen in huurwoning Gilze

6:25 GILZE - In een huurwoning aan de Pastoor Conincxstraat in Gilze is woensdag een hennepkwekerij aangetroffen. Dat gebeurde volgens de politie tijdens een integrale controle die in samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen en Enexis werd uitgevoerd.