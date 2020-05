Man vliegt uit de bocht bij oprit A27 bij Raamsdonksveer

Grote brand in bovenwo­ning in Rijen onder controle

12:49 RIJEN - In een bovenwoning aan de Hoofdstraat in Rijen is donderdagochtend rond 10.10 uur een grote brand uitgebroken. De rook trok richting winkelcentrum De Laverije. Rond 12.30 uur was de brand onder controle. Het sein brand meester is kort daarna gegeven.