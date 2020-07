Man vergeet mobieltje na vluchtpoging in Oosterhout: ‘gsm is af te halen op het politiebureau’

Sint Anneke gaf Tamara een manneke én zoontje

26 juli MOLENSCHOT - De Annafeesten in Molenschot waren dit weekend vanwege corona zonder kermis en braderie. Maar wie op zoek was naar een ‘manneke’ of ‘Anneke’ kon gewoon terecht in het kapelletje om een kaars aan te steken. ,,Vorig jaar heb ik gevraagd om een kindje.”