Man valt van steiger nieuwbouwwoning in Made, slachtoffer aanspreekbaar

Te koop in Raamsdonk: wa­ter­sport­cen­trum Hermenzeil. Wie biedt?

10:07 RAAMSDONK - Te koop in Raamsdonk: watersportcentrum Hermenzeil. Over een kleine twee weken gaat Hermenzeil onder de hamer op een openbare online veiling. De jachthaven zit al sinds 1970 aan het Oude Maasje. Vijf vragen over de verkoop van Hermenzeil.