Man valt van ladder in Dorst en spietst bovenarm aan ijzeren staaf

Pinksteren in de Biesbosch: kreken dicht en afstand houden voor ‘ronkende motoren en diesel­lucht’

30 mei In de Biesbosch is het drukker dan ooit en dat eist nu zijn tol in het natuurgebied. Om de kwetsbare natuur te beschermen sluit Staatbosbeheer dit Pinksterweekend een deel van de Biesbosch af. Mogelijk volgen er meer maatregelen, voor zowel de natuur als de volksgezondheid.