Man uit Werkendam 'met grote pupillen' botst tegen geparkeerde auto's in Sleeuwijk

De man reed in plaats van in een bocht naar rechts, rechtdoor. Daar stonden twee auto's en een fiets geparkeerd die hij niet meer kon ontwijken. Omwonenden werden wakker van de harde klap.

Agenten zagen dat de bestuurder grote pupillen had. Uit een speekseltest bleek dat hij drugs had gebruikt. Naar eigen zeggen had hij die avond een XTC pil op, een beetje speed gebruikt en geblowd. Een arts heeft bloed afgenomen. Dat moet nog uitwijzen of en in welke mate hij een van die stoffen nog onder invloed was toen hij de aanrijding veroorzaakte.