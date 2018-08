Man uit Oosterhout drukt miljoenen achterover: vijf jaar cel geëist

Nieuwe rol voor brandweer­ka­zer­ne Raamsdonks­veer

17:16 RAAMSDONKSVEER - De oude brandweerkazerne in Raamsdonksveer staat in de steigers voor een grondige verbouwing. Het pand aan de Julianastraat stond al jaren leeg, maar er is een nieuwe bestemming gevonden. Het wordt verhuurd aan Wava/!Go, de organisatie die in de gemeente verantwoordelijk is voor het groenonderhoud. Ook komt er een politiesteunpunt.