Man uit Oosterhout declareerde 6,5 miljoen euro, maar hij 'verrichtte veel meer werk voor de stichtingen'

'Nieuw­bouw voetbal­club RFC wordt te duur'

14:49 RAAMSDONKSVEER - Er zijn problemen gerezen rond de bouw van een nieuwe accommodatie voor fusievoetbalclub RFC. De gemeente Geertruidenberg redt het niet met de beschikbare 1,3 miljoen euro. Nog voor de bouw is er al een tekort ontstaan van 220.000 euro. Er moet bezuinigd worden, meldt het college in een brief aan de raad. De aanbestedingsprocedure is tijdelijk stopgezet.