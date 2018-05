Man (21) uit Oosterhout aangehouden met duizenden XTC-pillen en kilo's MDMA

OOSTERHOUT/TILBURG – De politie trof dinsdagmiddag tijdens een routinecontrole in Tilburg ongeveer elf kilo synthetische drugs aan in een auto. De bestuurder, een 21-jarige Oosterhouter, sloeg op de vlucht maar kon na een korte achtervolging worden aangehouden.

Een agent in burger surveilleerde in de Pijlijserstraat, toen hij een stilstaande auto opmerkte. De bestuurder daarvan probeerde contact te maken met een scooterrijder, die naast de auto stopte. De agent vroeg het kenteken op en hoorde dat de eigenaar van het voertuig nog een gevangenisstraf van 75 dagen open had staan. Collega’s van de politieman besloten hierop een controle in te stellen.

De autobestuurder kreeg op het Burgemeester van de Mortelplein een stopteken. Hij stapte uit, maar sloeg niet veel later op de vlucht. Na een achtervolging kon hij in de Johannes van Zantenstraat worden aangehouden. Het bleek te gaan om een 21-jarige man uit Oosterhout, die niet de eigenaar van de auto is.