Man uit Oosterhout (20) rijdt met 200 km/u over A59 en moet rijbewijs inleveren

De politie zag dat de verdachte met 200 km/u over de A59 reed en gaf hem een stopteken, maar dat negeerde hij. De achtervolging werd ingezet over de A27 richting Oosterhout. De jongeman reed door rood licht en haalde verschillende auto's in op de Ekelstraat.

Uiteindelijk stopte hij op de Heikant. De man is direct aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. De agenten vermoedden ook dat hij onder invloed was. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto is voor onderzoek in beslag genomen.