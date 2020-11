Man uit Made opgepakt in onderzoek naar drugssmokkel met (fruit)containers

Pinauto­maat verdwijnt, brandbrief naar Geldmaat doet wonderen voor Gilze

20 november GILZE EN RIJEN - In een pittige brandbrief aan Geldmaat, dat verantwoordelijk is voor pinautomaten, schrijven B en W dat er snel een nieuwe openbare cashmogelijkheid moet komen in Gilze. De laatste is gesloten. Dat gaat toch lukken. ,,Eind januari opent een nieuwe automaat en stortpunt bij Novi in Gilze”, zegt een woordvoerster.