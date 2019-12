Man uit Made is geen verdachte

in groot drugs- en witwasonderzoek

MADE - De man uit Made bij wie de politie vorige week woensdag huiszoeking heeft gedaan in een onderzoek naar witwassen en drugshandel is geen verdachte in de zaak. Dat heeft de officier van justitie desgevraagd bevestigd in een brief aan advocaat Michel van Stratum. Diens cliënt L.R. krijgt in beslag genomen documenten zo spoedig mogelijk terug, aldus de officier.