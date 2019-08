Man uit Hank krijgt klap in gezicht terwijl hij zit te wachten bij de Chinees: 'Het gebeurde zomaar, vanuit het niets’

Moeders uit Gilze betalen samen aanvraag kinderpar­don voor 13 gezinnen

9:25 GILZE - Moeders in Gilze hebben geld ingezameld zodat in totaal dertien gezinnen een kinderpardon konden aanvragen. Het begon met één gezin met zes kinderen, dat al elf jaar in het azc verblijft en in totaal werd 6.000 euro opgehaald. Een aanvraag kost 164 euro per kind. En de aanvraag is gelukt. Het in Gilze geïntegreerde gezin mag blijven, maar moet mogelijk naar elders verhuizen. Dat begrijpen de moeders niet.