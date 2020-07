Man tijdens uitlaten van hond mishandeld in Raamsdonksveer, verdachte (41) opgepakt

Boerenpraat Een rondje langs de gewassen: ‘De mais groeide tot 10 cm per dag’

9:30 We hebben een drukke week 'in het gras' achter de rug. De combinatie van eindelijk regen en een hittegolf maakte dat we de derde snede wintervoer voor de koeien konden binnenhalen. Omdat ruim een week droog weer voorspeld was, konden we ook grasmaaien voor hooi, dat langer op het veld moet liggen. Tevens eindigde het broedseizoen op 15 juni, waardoor we in de natuurgebieden de eerste snede tot balen konden verwerken. En als dat alles dan precies gelukt is voor de onweersbuien op vrijdagavond, is er zondag tijd om een rondje langs de andere gewassen te maken.