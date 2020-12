Man terroriseert zijn Oosterhoutse buren: scheldkanonnades, bedreigen en 's nachts aanbellen

video Vuurwerk­bom verjaagt assisten­tie­hond Luuk, baasje Ester blijft achter in rolstoel: 'Misdadig’

2 december MOLENSCHOT - Inmiddels kan Luuk onder begeleiding weer naar buiten. De vuurwerkbom die zondag ontplofte, zorgde voor paniek bij de assistentiehond. Hij rukte zich los en ging er vandoor. En daarmee was zijn baasje ook in paniek. Ester Weststrate is in haar rolstoel afhankelijk vanwege een auto-immuunziekte.