Man steelt pinpas van oudere dame in Rijen

De vrouw deed maandag 27 november tussen 16.15 en 16.30 uur boodschappen bij een supermarkt in winkelcentrum Laverije aan het Wilhelminaplein in Rijen. Ze betaalde met haar pinpas. De volgende dag merkte ze dat haar portemonnee weg was. Toen was het kwaad al geschied en had een man al meerdere keren met de gestolen pas gepind.