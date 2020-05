Man schrikt van wesp in broekspijp en rijdt lantaarnpaal omver

Güler (38) viert 'gewoon' Suiker­feest: 'Het is geen zaal vol feestende mensen’

13:01 DONGEN - Geliefden extra aandacht en liefde geven, dat is volgens Güler Özdemir (38) uit Dongen de essentie van het Suikerfeest. En dat kan ook in coronatijd. ‘Minibezoekjes verspreid over de hele dag in combinatie met veel lekkers.’