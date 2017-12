Man rijdt tegen boom in Rijen en raakt bekneld, maar loopt na bevrijding de auto uit

Ont­moe­tings­cen­trum Raamsdonk: clubs en horeca aan kant Sint Bavokerk, huizen aan de westzijde

7 december RAAMSDONK - Verenigingen en horeca in de oostzijde van het gebouw, nieuwe woningen in de westkant. Dat is de voorkeur van het Ontmoetingscentrum-bestuur voor de nieuwe invulling van het monumentale pand in Raamsdonk.