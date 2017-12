Man rijdt na ongeluk door, maar raakt alsnog onwel op A59

CDA Rijen sorteert voor op nieuwe frac­tie­voor­zit­ter

20:30 GILZE EN RIJEN - Over twee jaar wordt duidelijk wie de nieuwe fractievoorzitter wordt van het CDA in Gilze en Rijen. Dan neemt Jac Wouters afscheid. ,,Dan ben ik 75 en is het mooi geweest'', zegt hij bij de presentatie van de kieslijst voor de raadsverkiezingen in maart 2018. Rolph Dols is opnieuw lijsttrekker.