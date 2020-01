Man ramt met zwaar beschadigde auto een ander voertuig en vlucht in Oosterhout

VIDEO Twee gewonden bij ongeval op A59 ter hoogte van Made, auto slaat over de kop

7:55 MADE - Bij een eenzijdig ongeval op de A59 bij Made zijn in de Nieuwjaarsnacht twee personen gewond geraakt. Door nog onbekende reden zijn zij met hun voertuig van de weg geraakt, in de berm terechtgekomen en over de kop geslagen om vervolgens in een sloot tot stilstand te komen.