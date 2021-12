Man overlijdt na steekincident bij woning Oosterhout: twee verdachten aangehouden

Provincie vecht uitspraak Amercentra­le over stikstof­uit­stoot aan

De provincie Noord-Brabant legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechter over de Amercentrale in Geertruidenberg. Die maakte twee weken geleden gehakt van de vergunning waarin de stikstofuitstoot voor de centrale is geregeld. De provincie kondigt nu aan hoger beroep in te stellen bij de Raad van State.

22 december