Man overleden na botsing met auto tegen boom in Molenschot, voertuig vloog in brand

Woede over Oosterhout­se coalitie: ‘Dit is naar de kiezers toe gewoon bedrog’

OOSTERHOUT - Teleurstelling en frustratie. Diverse politieke partijen zijn ontstemd over de coalitievorming in Oosterhout. ,,De coalitie bestaat uit verliezers. Dit is het ongeloofwaardigste wat je kunt doen.”

13 april