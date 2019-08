Man op heterdaad betrapt bij stelen stroomkabels van schoolterrein in Oosterhout

Voetbalpi­ra­ten zorgen voor overlast op velden Oosterhout

7:00 OOSTERHOUT - Sportparken in Oosterhout hebben in de zomer last van illegale voetballers die over de hekken klimmen en voetballen op velden die juist rust nodig hebben. Soms leidt het tot vernielingen. De voetbalclubs zijn het beu. Politie, wijkboa's en clubleden gaan vaker controleren.