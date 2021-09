Man op elektrische step gewond na botsing met auto in Dongen

West-Bra­bant trekt draaiboe­ken voor Vuelta weer uit de kast: ‘Ik ga uit van een geweldig volksfeest’

13 september BREDA - Eindelijk, Breda en West-Brabant als regio mogen zich opmaken voor ‘La Vuelta’. 19, 20 en 21 augustus staan in goud gebeiteld op de kalender, en dan met name die zondag de 21e als de etappe deze contreien aandoet. De Bredase wethouder Daan Quaars (VVD, topsport) is er blij mee en kan nu in volle kracht vooruit met de organisatie, als kartrekker van de ronde in deze regio.