Man onwel na openen pakketje uit zeecontainer: bedrijfspand korte tijd ontruimd

Nooit meer paardrij­les­sen of kinder­feest­jes: Oosterhout­se manege was een begrip, maar wordt gesloopt

OOSTERHOUT - Een begrip in de regio. Dat was de Oosterhoutse manege. Enkele jaren geleden is de zaak te koop gezet. Nu ligt sloop in te verschiet, zo laat de provincie weten. De nieuwe invulling is onbekend.

29 januari