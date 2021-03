Man misbruikte dochtertje (7) van Oosterhoutse vriendin en moet de cel in

Milieu­straat-druk­te Oosterhout voortaan te zien via webcam

4 maart OOSTERHOUT - Naar de milieustraat? Kijk eerst op de site van de gemeente of het druk is. Oosterhout wil met webcams gaan werken. ,,Je kunt dan zien of er een wachtrij staat”, zegt wethouder Marcel Willemsen.