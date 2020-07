Man met ongeldig rijbewijs probeert te weg te rijden wanneer hij gesnapt wordt in Raamsdonksveer

Toeren op een scooter van hennep, ben jij er klaar voor?

25 juli BREDA/VLISSINGEN - Weg met die plastic broodtrommels, voortaan stop jij je lunchpakket in een lunchbox van olifantengras. Bestaat dat? Jazeker! Net als een scooter gemaakt van hennepvezels gedrenkt in biohars of desinfecterende handgel gemaakt van snoeiafval. De ontwikkelingen in duurzame producten gaan razendsnel, zeker in deze regio. Nu moeten jij en ik ze alleen nog willen kopen.