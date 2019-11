Man met knuppel toegetakeld op kamp in Oosterhout: slachtoffer is milt kwijt

Zorgen om exploita­tie Cammeleur in Dongen

0:42 DONGEN - Drie partijen in de Dongense gemeenteraad wilden van wethouder René Jansen opheldering over de eindafrekening van de Cammeleur. Maandag hadden ze gelegenheid om hem daarover vragen te stellen. Er is een tekort van ruim vier ton op de begroting, lager dan was gevreesd.