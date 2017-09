Man met allergische reactie opgehaald met traumahelikopter in Oosterhout

IJsmarkt keert terug op de Markt

15:46 OOSTERHOUT - De IJsmarkt keert in december dit jaar weer terug op de Markt van Oosterhout. Dat zegt Chrétien Brandt, voorzitter van de stichting IJsmarkt, na vragen van BN DeStem. Brandt: ,,We zijn er volop mee bezig. Vorig jaar was de schaatsbaan op de Markt een avontuur, maar nu weten we wat we kunnen verwachten. Het is onze bedoeling om het dit jaar nog beter te doen."