Man met 500 pillen op zak opgepakt in Geertruidenberg

Dodenher­den­king zonder publiek: ‘We beleven de moeilijk­ste tijd na de oorlog’

4 mei OOSTERHOUT - Geen publiek in tijden van corona bij de herdenkingen in de regio. In alle rust legde burgemeester Mark Buijs maandag kransen op diverse locaties in de gemeente Oosterhout. Zoals hier bij Pools Militair Ereveld aan de Veerseweg.