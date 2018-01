Man ligt dagen dood in appartement in Oosterhout

Met dik 200 km/u over A59: rijbewijs kwijt

28 januari WAALWIJK - Op de foto is zelfs nog 225 kilometer per uur af te lezen, maar 'na correctie' blijft hier 218 km/u van over. Toch nog 98 sneller dan toegestaan op de A59 en genoeg voor een 23-jarige automobilist om zondagmiddag zijn rijbewijs kwijt te raken.