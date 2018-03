Man krijgt giftig shot gas binnen na gaslek Sprang-Capelle, huizen en rijschool ontruimd

video Theo Verhoeven: 'Snel slopen dit puinhuis!'

11:52 MADE ,,Zo snel mogelijk slopen! Dit heeft geen zin. Het huis is helemaal uit z'n verband." Voor Theo Verhoeven mag de sloophamer vallen op zijn ingestorte huis aan de Blockmekerstraat in Made. Maandagavond viel de helft van de woning in puin na rioleringswerkzaamheden.