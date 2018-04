Man krijg boete van bijna 400 euro voor dumpen huisafval in Drimmelen

Geen extra inrit naar parkeerterrein Slotjesveld in Oosterhout

20:00 OOSTERHOUT - Het Oosterhoutse Slotjesveld blijft voorlopig via één weg toegankelijk. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen tijd onderzocht of een extra inrit via de Slotlaan mogelijk is, dit om de bereikbaarheid te verbeteren. Maar zo'n inrit levert, zo blijkt, 'meerdere nadelige effecten op'.