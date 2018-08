Man komt om het leven bij bedrijfsongeval in Biesboschhaven Noord in Werkendam

Laatste gat op Vossenberg West opgevuld: 33.000 vierkante meter tussen Tesla en Nokia

13:21 TILBURG - De ontwikkeling van de laatste bouwplek van logistiek bedrijventerrein Vossenberg West in Tilburg is afgerond. Vorige week leverde ontwikkelaar Dokvast het pand op aan de Britse logistiek vastgoedbelegger Segro. Die is nu op zoek naar een gebruiker van het warehouse.