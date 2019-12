Man in scootmobiel van geld beroofd in Oosterhout

Mannen praten te weinig over hun prostaat: ‘Nu vrienden mijn verhaal kennen, vertellen ze er makkelij­ker over’

11:13 Elke dag krijgen zo’n 35 mannen in ons land te horen dat ze prostaatkanker hebben. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Velen staan niet stil bij de signalen, merken artsen en belangenorganisaties. Op het praten over prostaatproblemen rust nog steeds een taboe.