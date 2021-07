Man in onderbroek belaagt en beledigt politieagent in Made

De politie werd zondagavond even voor middernacht gewaarschuwd over een mogelijke ruzie in een woning aan de Irisstraat in Made. Toen een agent bij het huis arriveerde, leek het rustig te zijn. De agent klopte aan waarna een man in een onderbroek de deur open deed. De man in kwestie reageerde geïrriteerd en deed daarna de deur weer dicht.