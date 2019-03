Man in Dongen ziet tweede auto in drie jaar tijd in vlammen opgaan

Kwestie Schelf: 'Pissige’ Piet de Peuter verlaat raadsverga­de­ring

11 maart RAAMSDONKSVEER - Het stopzetten van de financiering van de jongerenavonden in buurthuis de Schelf in Raamsdonksveer is geen gelopen race. Raadslid Piet de Peuter van de SVP was maandagavond zo 'pissig’ over de behandeling van dit onderwerp dat hij opstapte uit de vergadering.