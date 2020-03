Man gooit kei door ruit van woning in Geertruidenberg en trapt agent

Vierhon­derd kilo coke onderweg naar Oosterhout onder­schept in Rotterdam­se haven

11:41 OOSTERHOUT - De Douane in de haven van Rotterdam heeft woensdagochtend een grote partij coke onderschept die onderweg was naar een bedrijf in Oosterhout. Het gaat om zo'n 400 kilo cocaïne. De drugs zaten verborgen in twaalf sporttassen, verstopt in een container met maiszaad.