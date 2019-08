Man gooit betonnen stoeprand door ruit in Oosterhout om ex-vriendin te verwonden

VIDEO Dode man gevonden op boot in gebied De Dood in Biesbosch: ‘Geen sprake van misdrijf’

21 augustus DRIMMELEN - De politie heeft woensdagmiddag op een boot een dode man gevonden in het gebied De Dood in de Biesbosch bij Drimmelen. De man was in het gezelschap van een andere man en een hond. Het was urenlang onbekend hoe hij is overleden. Maar rond 19.45 uur in de avond meldde de politie na onderzoek van de lijkschouwer dat er geen sprake blijkt van een misdrijf. De politie kon niet meer vertellen, omdat ‘de familie nog niet is ingelicht’.