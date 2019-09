Man gewond na schietpartij in Raamsdonksveer

Filevaren in de Biesbosch: ‘Op goede dagen kan ik wel 100 boten extra hebben’

6 september DRIMMELEN - Een bootje huren in de Biesbosch wint steeds meer aan populariteit. In vijf jaar is het aantal bootverhuurbedrijven in Drimmelen verdubbeld. Daarnaast hebben bestaande ondernemingen hun vloot vergroot en zij bieden nu ook kano’s en paddelplanken aan.